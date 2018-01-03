Єгипет продовжив надзвичайний стан на три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці, тож рекомендації громадянам України щодо того, як поводитися, залишаються актуальними. Про це УНН повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.
"Враховуючи ухвалення парламентом Арабської Республіки Єгипет рішення щодо чергового продовження в Єгипті на три місяці надзвичайного стану, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та, якщо це можливо, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою", - йдеться у рекомендаціях.
Згадані застереження, як зазначається, викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи "Ісламську державу", які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з огляду на їхню релігійну приналежність.
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Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно дотримуватись таких порад:
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- категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;
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- виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).
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У разі перебування в курортних місцях Єгипту, українцям наполегливо рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які перебувають під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора.
Також рекомендується бути особливо обачними під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят та, по можливості, утримуватися від відвідування релігійних святинь.
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"У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Єгипту, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті", - вказано у рекомендаціях.
Нагадаємо, Україна опинилась у топ-10 найнебезпечніших країн світу.
Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці. Рекомендації громадянам України - актуальні https://t.co/Ed0CwILFsQ Консул: +2 01000039648. pic.twitter.com/d5RDu7DiPX— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 3 січня 2018 р.