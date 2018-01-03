Єгипет продовжив надзвичайний стан на три місяці

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23080 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 57604 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 71054 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 69994 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 99655 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73407 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83311 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95858 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88079 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 189080 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.3м/с
89%
Популярнi новини

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 6550 перегляди

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 4622 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 6480 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 6996 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 12649 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 71054 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 189080 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 343133 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277786 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14906 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13615 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 69994 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21146 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26235 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Єгипет продовжив надзвичайний стан на три місяці

Київ • УНН

 • 20549 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці, тож рекомендації громадянам України щодо того, як поводитися, залишаються актуальними. Про це УНН повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

Єгипет продовжив надзвичайний стан на три місяці

"Враховуючи ухвалення парламентом Арабської Республіки Єгипет рішення щодо чергового продовження в Єгипті на три місяці надзвичайного стану, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та, якщо це можливо, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою", - йдеться у рекомендаціях.

Згадані застереження, як зазначається, викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи "Ісламську державу", які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з огляду на їхню релігійну приналежність.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдеп США застеріг від поїздок до Єгипту і Йорданії

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно дотримуватись таких порад:

  • категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;
  • виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єгипет знищив лідера "Ісламської держави" на Сінаї

У разі перебування в курортних місцях Єгипту, українцям наполегливо рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які перебувають під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора.

Також рекомендується бути особливо обачними під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят та, по можливості, утримуватися від відвідування релігійних святинь.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС назвало 70 країн, у громадян яких будуть збирати біометричні дані

"У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Єгипту, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті", - вказано у рекомендаціях.

Нагадаємо, Україна опинилась у топ-10 найнебезпечніших країн світу.

Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці. Рекомендації громадянам України - актуальні https://t.co/Ed0CwILFsQ Консул: +2 01000039648. pic.twitter.com/d5RDu7DiPX

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 3 січня 2018 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,263.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,617.54