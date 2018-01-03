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Египет продлил чрезвычайное положение на три месяца

Киев • УНН

 • 20549 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Египет продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца, поэтому рекомендации гражданам Украины о том, как вести себя, остаются актуальными. Об этом сообщили УНН в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Египет продлил чрезвычайное положение на три месяца

"Учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решения об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это возможно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью", - говорится в рекомендациях.

Упомянутые предостережения, как отмечается, вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая "Исламское государство", которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц, учитывая их религиозную принадлежность.

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Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:

  • не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;
  • проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

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В случае пребывания в курортных местах Египта, украинцам настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

Также рекомендуется быть особенно осмотрительными во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников и, по возможности, воздерживаться от посещения религиозных святынь.

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"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории Египта, рекомендуется гражданам Украины безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте", - указано в рекомендациях.

Напомним, Украина оказалась в топ-10 самых опасных стран мира.

Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці. Рекомендації громадянам України - актуальні https://t.co/Ed0CwILFsQ Консул: +2 01000039648. pic.twitter.com/d5RDu7DiPX

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 3 січня 2018 р.

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