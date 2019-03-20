Єгерям та поліцейським, які за хабарі дозволяли вилов риби біля ЧАЕС, оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру 7 особам, яких звинувачують в організації та здійсненні незаконного вилову риби в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
У повідомленні зазначено, що підозри отримали єгері Чорнобильського радіаційного-екологічного біосферного заповідника, начальник сектору місцевої поліції та особи, які здійснювали незаконний вилов риби. На теперішній час вирішується питання про відсторонення працівника поліції від займаної посади та обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.
Крім того, прокуратурою області і надалі проводиться робота щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вказаних злочинів.
Нагадаємо, правоохоронці затримали єгерів Чорнобильського радіаційного-екологічного біосферного заповідника та браконьєрів, які за сприяння працівників місцевої поліції, у тому числі керівного складу, потрапляли до зони відчуження і виловлювали рибу у великих об'ємах.