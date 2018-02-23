Горбулін: єдність Балтійсько-Чорноморського регіону є важливим сигналом Кремлю

"Велика конструктивність щодо Балтійсько-Чорноморського регіону - це і є той критично важливий сигнал Кремлю, який говорить про нашу політичну єдності, про єдність в умовах геополітичної нестабільності і невизначеності обрисів майбутньої архітектури європейської безпеки", - сказав він.

За словами Горбуліна, єдність життєво важлива для досягнення позитивного результату і набуття консолідованої суб'єктності в новому світі, і запорука цього - рішуча відмова від принципу: чим ми корисні одне для одного, на користь підходу "чого ми можемо досягти разом".

Раніше, Горбулін заявив, що країнам Балтійсько-Чорноморського регіону необхідні нові структури регіонального партнерства, а також посилення воєннополітичної співпраці шляхом підписання двосторонніх та багатосторонніх угод у сфері безпеки.

Як повідомляв УНН, В.Горбулін запропонував новий підхід до врегулювання ситуації на Донбасі.