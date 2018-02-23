Горбулин: единство Балтийско-Черноморского региона есть важным сигналом Кремлю
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Конструктивность в отношении Балтийско-Черноморского региона - это и есть тот критически важный сигнал Кремлю, который говорит о политическом единстве стран региона. Об этом сказал директор национального института стратегических исследований Владимир Горбулин во время IV Балтийско-Черноморского форума, передает корреспондент УНН.
“Большая конструктивность в отношении Балтийско-Черноморского региона — это и есть тот критическо важный сигнал Кремлю, который говорит о нашем политическом единстве, о единстве в условиях геополитической нестабильности и неопределенности очертаний будущей архитектуры европейской безопасности”, — сказал он.
По словам Горбулина, единство жизненно важно для достижения позитивного результата и обретения консолидированной субъектности в новом мире, и залог этого — решительный отказ от принципа: чем мы полезны друг для друга, в пользу подхода “чего мы можем достичь вместе”.
Ранее, Горбулин заявил, что странам Балтийско-Черноморского региона необходимы новые структуры регионального партнёрства, а также усиление военнополитического сотрудничества путём подписания двухсторонних и многосторонних соглашений в сфере безопасности.
Как сообщал УНН, В.Горбулин предложил новый подход к урегулированию ситуации на Донбассе.