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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Єдиний спосіб – дипломатія: прем'єр Індії закликав путіна до "діалогу" для завершення війни

Єдиний спосіб – дипломатія: прем'єр Індії закликав путіна до "діалогу" для завершення війни

Київ • УНН

 • 511462 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним, під час якої закликав диктатора "до діалогу та дипломатії", як єдиного способу закінчити війну в Україні. Про це пише УНН з посиланням на The Indian Express.

Цитата

"Під час розмови з путіним прем'єр-міністр Моді знову повторив свій заклик до діалогу та дипломатії, як єдиний спосіб вирішення конфлікту (війни – ред.), який триває в Україні", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Також сторони обговорили співпрацю в галузі енергетики, торгівлі, інвестицій, оборони та безпеки.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не проводитиме щорічний саміт з російським диктатором володимиром путіним після погроз застосувати ядерну зброю у війні в Україні.

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