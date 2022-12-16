Єдиний спосіб – дипломатія: прем'єр Індії закликав путіна до "діалогу" для завершення війни

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"Під час розмови з путіним прем'єр-міністр Моді знову повторив свій заклик до діалогу та дипломатії, як єдиний спосіб вирішення конфлікту (війни – ред.), який триває в Україні", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Також сторони обговорили співпрацю в галузі енергетики, торгівлі, інвестицій, оборони та безпеки.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не проводитиме щорічний саміт з російським диктатором володимиром путіним після погроз застосувати ядерну зброю у війні в Україні.