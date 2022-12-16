Единственный способ – дипломатия: премьер Индии призвал путина к "диалогу" для завершения войны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным, во время которого призвал диктатора "к диалогу и дипломатии" как единственного способа закончить войну в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Indian Express.
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"В ходе разговора с путиным премьер-министр Моди снова повторил свой призыв к диалогу и дипломатии, как единственный путь разрешения конфликта (войны – ред.), который продолжается в Украине", – говорится в сообщении.
Добавим
Также стороны обсудили сотрудничество в области энергетики, торговли, инвестиций, обороны и безопасности.
Напомним
Ранее сообщали, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет проводить ежегодный саммит с российским диктатором владимиром путиным после угроз применить ядерное оружие в войне против Украины.