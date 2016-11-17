Єдине українське наукове судно відправиться на пошуки нафти і газу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Одесі у четвер, 17 листопада, відбудеться відхід в рейс єдиного в Україні науково-дослідного судна “Іскатєль”, яке здійснюватиме роботи з пошуку нафти і газу на Північно-західному шельфі Чорного моря. Про це повідомили у прес-службі Державної служби геології та надр України, передає УНН.
“Рейсове завдання передбачає виконання пошуково-детальних нафтогазопошукових сейсморозвідувальних і геохімічних робіт в межах Кілійсько-Зміїного уступу і Криловського прогину, район робіт — Північно-західний шельф Чорного моря”, — йдеться у повідомленні.
У повідомленні також зазначено, що науково-дослідне судно “Іскатель” розпочинає морські геолого-геофізичні дослідження після трирічної перерви.
Унікальне судно “Іскатєль” призначене для виконання сейсморозвідувальних робіт як звичайної середньо частотної модифікації, так і високо роздільної (високочастотної). Низький рівень шуму двигунів забезпечує високу якість сейсмічного матеріалу і його геологічну інформативність.
“У 2015 р. відновлено фінансування морських робіт, і після трьох років сухого відстою, здійснені поточний ремонт і докове обстеження”, — повідомили у прес-службі.
У рамках об’єкту відпрацювання 7000 км профільних робіт сейсморозвідки і 2160 станцій геохімічних спостережень.