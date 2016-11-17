Единственное украинское научное судно отправится на поиски нефти и газа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Одессе в четверг, 17 ноября, состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна "Искатель", которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы геологии и недр Украины, передает УНН.
"Рейсовое задание предусматривает выполнение поисково-детальных нефтегазопоисковых сейсморазведочных и геохимических работ в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба, район работ - Северо-западный шельф Черного моря", - говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что научно-исследовательское судно "Искатель" начинает морские геолого-геофизические исследования после трехлетнего перерыва.
Уникальное судно "Искатель" предназначено для выполнения сейсморазведочных работ как в обычной среднечастотной модификации, так и высокого разрешения (высокочастотной). Низкий уровень шума двигателей обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность.
"В 2015 г. возобновили финансирование морских работ, и после трех лет сухого отстоя, провели текущий ремонт и доковое обследование", - сообщили в пресс-службе.
В рамках объекта отработки 7000 км профильных работ сейсморазведки и 2160 станций геохимических наблюдений.