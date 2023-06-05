Єдина влада - сили РДК: добровольці записали відео із російської Нової Таволжанки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. "Російський добровольчий корпус" заявив, що наразі є "єдиною владою" у селі на бєлгородщині - Нова Таволжанка, передає УНН.
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"Нова Таволжанка, як і раніше, не цікавить ні регіональну, ні федеральну владу. Єдину владу в покинутому пгт становлять сили РДК. Доля росії за межами МКАД не хвилює тих, хто живе в межах Садового Кільця, Барвіхи, Нової Риги чи Рубльовки, а місцева влада давно не має ніякого контролю над ситуацією. Тож діємо ми!" - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі РДК.
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Нагадаємо
Напередодні передова штурмова група “Російського добровольчого корпусу” і Легіон “Вільна Росія” заявили, що заходять із боями в передмістя шебекіно в бєлгородській області. І опублікували відео боїв.
Пізніше "РДК" через Telegram-канал запросив губернатора бєлгородської області в'ячеслава гладкова на зустріч у храмі нової таволжанки для того, щоб передати російських полонених за можливість поспілкуватися з ним. Однак губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков туди не прийшов.