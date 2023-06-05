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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Единая власть - силы РДК: добровольцы записали видео из российской Новой Таволжанки

Киев • УНН

 • 312961 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. "Русский добровольческий корпус" заявил, что сейчас является "единственной властью" в селе на Белгородщине - Новая Таволжанка, передает УНН.

Единая власть - силы РДК: добровольцы записали видео из российской Новой Таволжанки

Цитата

"Новая Таволжанка по-прежнему не интересует ни региональную, ни федеральную власть. Единственную власть в заброшенном пгт составляют силы РДК. Судьба россии за пределами МКАД не волнует тех, кто живет в пределах Садового Кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки, а местные власти давно не имеют никакого контроля над ситуацией. Поэтому действуем мы!" - говорится в сообщении в Telegram-канале РДК.

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Напомним

Накануне передовая штурмовая группа “Русского добровольческого корпуса” и Легион “Свободная Россия” заявили, что заходят с боями в пригород Шебекино в Белгородской области. И опубликовали видео боев.

Позже "РДК" через Telegram-канал пригласил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу в храме новой таволжанки для того, чтобы передать российских пленных за возможность пообщаться с ним. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков туда не пришел.

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