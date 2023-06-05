Единая власть - силы РДК: добровольцы записали видео из российской Новой Таволжанки

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"Новая Таволжанка по-прежнему не интересует ни региональную, ни федеральную власть. Единственную власть в заброшенном пгт составляют силы РДК. Судьба россии за пределами МКАД не волнует тех, кто живет в пределах Садового Кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки, а местные власти давно не имеют никакого контроля над ситуацией. Поэтому действуем мы!" - говорится в сообщении в Telegram-канале РДК.

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Напомним

Накануне передовая штурмовая группа “Русского добровольческого корпуса” и Легион “Свободная Россия” заявили, что заходят с боями в пригород Шебекино в Белгородской области. И опубликовали видео боев.

Позже "РДК" через Telegram-канал пригласил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу в храме новой таволжанки для того, чтобы передать российских пленных за возможность пообщаться с ним. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков туда не пришел.