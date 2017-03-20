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ЄБРР, ЄІБ та французькі фахівці допоможуть вирішити проблему сміття у Львові - Президент

ЄБРР, ЄІБ та французькі фахівці допоможуть вирішити проблему сміття у Львові - Президент

Київ • УНН

 • 10762 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та французькі експерти допоможуть львівській владі вирішити проблеми зі сміттям. Про це на сьогоднішньому засіданні Ради регіонального розвитку заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Ми на кожній нашій зустрічі з Європейським банком реконструкції та розвитку, з Європейським інвестиційним банком, маючи унікальну їхню експертизу, на зустрічі з міжнародними представниками, в тому числі і по цьому сміттєзвалищу, мали конкретні переговори і я впевнений в тому, що зараз уже долучили Європейський банк інвестиційний, їх експертизу, наших французьких партнерів, про яких я говорив з французькою владою... Не можемо самі, будемо запрошувати на допомогу, але львів’ян сам-на-сам з цією проблемою не залишимо. Громади мають визначати які проекти в першу чергу вони мають фінансувати”, — сказав Президент.

Нагадаємо, у січні Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз і на тривалу перспективу.

У лютому Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав міського голови міста Львова Андрія Садового пришвидшити вирішення проблеми львівського сміття.

Українські Національні Новини

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