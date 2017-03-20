ЕБРР, ЕИБ и французские специалисты помогут решить проблему мусора во Львове - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и французские эксперты помогут львовской власти решить проблемы с мусором. Об этом на сегодняшнем заседании Совета регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Мы на каждой нашей встрече с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком, имея уникальную их экспертизу, на встрече с международными представителями, в том числе и по этой свалке, имели конкретные переговоры и я уверен в том, что сейчас уже привлекли Европейский банк инвестиционный, их экспертизу, наших французских партнеров, о которых я говорил с французскими властями ... Мы не можем сами, будем приглашать на помощь, но львовян один на один с этой проблемой не оставим. Общины должны определять какие проекты в первую очередь они должны финансировать ", - сказал Президент.
Напомним, в январе Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас и на длительную перспективу.
В феврале премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал мэра Львова Андрея Садового ускорить решение проблемы львовского мусора .