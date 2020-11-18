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ЄБРР відмовився фінансувати нові держпроекти Білорусі

ЄБРР відмовився фінансувати нові держпроекти Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку відклав фінансування нових проектів у державному секторі Білорусі і закликав владу країни виконувати всі свої міжнародні зобов'язання. Про це повідомляє УНН із посиланням на TUT.BY.

"Закликаємо Білорусь і надалі виконувати всі свої міжнародні зобов'язання. ЄБРР як і раніше інвестує у проекти приватного сектору у Білорусі, а кредитування державних проектів ми вже не здійснюємо протягом деякого часу", - сказав представник ЄБРР.

Повідомляється, що ЄБРР почав активно співпрацювати із держсектором Білорусі і фінансувати інфраструктурні проекти із 2016 року. У результаті - у 2019 році ЄБРР вклав рекордні 390 млн євро у 24 проекти. Найбільшим проектом фінансування став суверенний кредит у розмірі 126 млн євро на реконструкцію 12 мостів.

"У 2019 році Європейський інвестиційний банк збільшив інвестиційний портфель у Білорусі до 550 млн євро. При цьому варто відзначити, що опорний банк Євросоюзу почав де-факто працювати у Білорусі лишень у 2018 році, коли виділив 168 млн євро. Гроші спрямовані на реконструкцію автодороги М7/Е28 "Мінськ - Ошмяни - литовський кордон (Каменни Лог)", модернізацію об'єктів водопостачання і підтримку реформ у житлово-комунальному господарстві", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в ЄС відповіли на заяву Мінська про припинення діалогу з прав людини.

Також нагадаємо, у ЄС заявили, що не визнають легітимності так званої "інавгурації" Олександра Лукашенка і переглядає свої відносини із Білоруссю.

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