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ЕБРР отказался финансировать новые госпроекты Беларуси

ЕБРР отказался финансировать новые госпроекты Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12870 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Европейский банк реконструкции и развития отложил финансирование новых проектов в государственном секторе Беларуси и призвал власти страны выполнять все свои международные обязательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.

"Призываем Беларусь и в дальнейшем выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени", - сказал представитель ЕБРР.

Сообщается, что ЕБРР начал активно сотрудничать с госсектором Беларуси и финансировать инфраструктурные проекты с 2016 года. В результате - в 2019 году ЕБРР вложил рекордные 390 млн евро в 24 проекта. Крупнейшим проектом финансирования стал суверенный кредит в размере 126 млн евро на реконструкцию 12 мостов.

"В 2019 году Европейский инвестиционный банк увеличил инвестиционный портфель в Беларуси до 550 млн евро. При этом следует отметить, что опорный банк Евросоюза начал де-факто работать в Беларуси только в 2018 году, когда выделил 168 млн евро. Деньги направлены на реконструкцию автодороги М7/Е28 "Минск - Ошмяны - литовская граница (Каменны Лог)", модернизацию объектов водоснабжения и поддержку реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве", - говорится в сообщении.

Напомним, в ЕС ответили на заявление Минска о прекращении диалога по правам человека.

Также напомним, в ЕС заявили, что не признают легитимности так называемой "инаугурации" Александра Лукашенко и пересматривает свои отношения с Беларусью.

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