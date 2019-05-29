ЄБРР ухвалить рішення щодо кредиту для МХП у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку прийме рішення про кредитування української компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП) 19 червня. Про це УНН повідомили в ЄБРР.
"Запланована дата розгляду питання - 19 червня. Змін поки немає", - повідомили в ЄБРР.
Нагадаємо, раніше австрійське видання Kurier опублікувало недостовірну інформацію про нібито блокування кредиту МХП, яку підхопили і деякі українські ЗМІ. Згідно з роз'ясненнями ЄБРР, ні про яке блокування мова не йде, питання буде розглянуто в червні.
Раніше УНН повідомляв, що блокувати кредит МХП закликала міністр сільського господарства Австрії Елізабет Кьостінгер, яка балотувалась до Європарламенту і яка, як вважають українські експерти, обрала тактику дискредитації України як свою піар-кампанію на виборах.
Вона заявляє, що українські виробники нібито видавлюють європейських з їх ринків, користуючись своєю конкурентною перевагою - доступною ціною на продукт. Детальніше про початок торгових воєн за ринки збуту між українцями і європейцями читайте в матеріалі УНН.
Довідка: міністр сільського господарства Австрії Елізабет Кьостінгер до недавнього часу працювала в урядовому кабінеті Себастьяна Курца. Однак, 28 травня Президент Австрії Олександр Ван ер Беллен відправив весь уряд Себастьяна Курца у відставку через скандали.