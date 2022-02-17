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єБабуся та єДідусь: у Мінцифрі розглядають встановлення державних застосунків на смартфони

єБабуся та єДідусь: у Мінцифрі розглядають встановлення державних застосунків на смартфони

Київ • УНН

 • 39547 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Міністерстві цифрової трансформації розглядають встановлення державних застосунків, таких як “Дія” та HELSI, на смартфони для людей від 60 років, які вакцинувалися проти коронавірусу. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Міністерстві цифрової трансформації.

Цитата:

На запитання, чи буде встановлений за замовчуванням застосунок “Дія” та додаток HELSI, у Мінцифрі відповіли: “Ми розглядаємо встановлення державних застосунків на ці смартфони”.

Моделі смартфонів, програмне забезпечення та тарифний план

У Мінцифрі повідомили, що варіанти моделі, виробника та постачальника смартфонів наразі опрацьовуються.

“Головний критерій — це сучасність та достатня технічна функціональність для користування передовими цифровими сервісами: Дія, банківські сервіси (у тому числі безконтактна оплата) тощо. Зараз ми знаходимося на стадії формування технічних вимог до смартфонів, вивчаємо наявні моделі на ринку. Також проводимо консультації та переговори з усіма мобільними операторами з метою вибору оптимального тарифного плану для потреб цієї аудиторії користувачів”, — йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що технічна платформа, як і вибір виробника та постачальника смартфонів, наразі опрацьовуються.

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Фінансування

У міністерстві нагадали, що фінансування буде здійснюватися за бюджетні кошти, зокрема шляхом можливого розширення програми єПідтримка. Додатково розглядається питання залучення партнерів з боку бізнесу, які зможуть підтримати проект фінансово, що може знизити навантаження на бюджет.

“Цільова аудиторія проекту — вакциновані літні люди, яким виповнилося 60 і більше років. Їх кількість є динамічною та постійно змінюється. Наприклад, для тих, хто на момент старту проєкту не потрапляє за критеріями віку (наприклад, 59 років, але в процесі оформлення пенсії або поки що не вакциновані), ми враховуємо можливість взяти участь та отримати смартфон в період потрапляння до цієї категорії впродовж дії проєкту”, — зазначається у відповіді на запит.

Повідомляється, що джерела, обсяги фінансування та порядок забезпечення вакцинованих українців, яким виповнилося 60 і більше років, безплатними, якісними сучасними смартфонами й пільговим тарифом, будуть визначені за результатами ухвалення відповідних програмних документів, опрацьованих на виконання анонсованого Президентом України державного проекту.

Навчання азам цифрової грамотності

"Ми плануємо навчання та підтримку літніх людей віком від 60 років — як первинно при видачі смартфону, так і в подальшому — комплексне навчання цифровій грамотності. Це одна з ключових складових проєкту", - повідомили в Мінцифрі.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що навесні цього року українці віком від 60 років, які вакцинувалися проти коронавірусу, отримають смартфон та пільговий тариф.

Довідково

За даними дослідження Мінцифри, яке провели 2019 року, в Україні 15,1% населення не мають цифрових навичок та інтернету. До цієї групи входять люди віком від 60 років.

Окрім того, понад 15 тис. сіл, де проживає майже 3,5 млн українців, не покрито швидкісним фіксованим інтернетом.

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