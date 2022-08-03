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Є ті, хто принципово відмовляються: Кулеба жорстко розкритикував противників постачання зброї Україні

Є ті, хто принципово відмовляються: Кулеба жорстко розкритикував противників постачання зброї Україні

Київ • УНН

 • 216424 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Держави, які виступають проти постачання озброєння Києву іншими країнами, насправді бажають завершення війни, навіть ціною української державності. Про це під час спільного брифінгу з головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі

За словами міністра,є певні країни, які принципово відмовляються від ідеї постачання зброї Україні. Кулеба зазначив, що з розумінням ставиться до такої позиції.

Цитата

"Але ті, хто каже, що постачання Україні зброї є підкиданням дров у вогонь — брешуть. Вони кажуть, що нібито виступають за мир, але насправді вони мають на увазі, що нехай росія захоплює ще більше територій України, ми хочемо, щоб ця війна завершилася, навіть, якщо Україна втратить державність", - зазначив голова МЗС.

Він додав, що деякі політики заявляють, що постачання зброї нібито підживлює війну та російську агресію в Україні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має зробити вибір: припинення звірств рф або чергові вибухи російських бомб.

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