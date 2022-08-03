Есть те, кто принципиально отказываются: Кулеба жестко раскритиковал противников поставок оружия Украине

Детали

По словам министра, есть определенные страны, которые принципиально отказываются от идеи поставки оружия Украине. Кулеба отметил, что с пониманием относится к такой позиции.

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"Но те, кто говорит, что поставка Украине оружия является подбрасыванием дров в огонь — врут. Они говорят, что якобы выступают за мир, но на самом деле они подразумевают, что пусть россия захватывает еще больше территорий Украины, мы хотим, чтобы эта война завершилась, даже если Украина потеряет государственность", - отметил глава МИД.

Он добавил, что некоторые политики заявляют, что поставки оружия якобы подпитывают войну и российскую агрессию в Украине.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен сделать выбор: прекращение зверств рф или очередные взрывы российских бомб.