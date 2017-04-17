Є.Шахова визнано найкращим гравцем ФК "ПАОК" у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За підсумками березня півзахисник збірної України Євген Шахов зайняв перше місце в голосуванні уболівальників "ПАОКа", повідомляє УНН з посиланням на сайт грецької команди.
За українця віддали голоси 46,47 відсотків респондентів.
Варто відзначити, що в останніх чотирьох зустрічах чемпіонату Греції Є.Шахов з партнерами здобув чотири перемоги. При цьому "ПАОК" не пропустив жодного голу. Наразі "ПАОК" на 6 очок відстає від лідера чемпіонату "Олімпіакоса".
Як повідомляв УНН, в минулому поєдинку Є.Шахов забив гол у ворота "Панатінаїкоса".