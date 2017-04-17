Є.Шахова визнано найкращим гравцем ФК "ПАОК" у березні

За українця віддали голоси 46,47 відсотків респондентів.

Варто відзначити, що в останніх чотирьох зустрічах чемпіонату Греції Є.Шахов з партнерами здобув чотири перемоги. При цьому "ПАОК" не пропустив жодного голу. Наразі "ПАОК" на 6 очок відстає від лідера чемпіонату "Олімпіакоса".

Як повідомляв УНН, в минулому поєдинку Є.Шахов забив гол у ворота "Панатінаїкоса".