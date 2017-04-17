Е.Шахов признан лучшим игроком ФК "ПАОК" в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По итогам марта полузащитник сборной Украины Евгений Шахов занял первое место в голосовании болельщиков "ПАОКа", сообщает УНН со ссылкой на сайт греческой команды.
За украинца отдали голоса 46,47 процентов респондентов.
Стоит отметить, что в последних четырех встречах чемпионата Греции Е.Шахов с партнерами одержал четыре победы. При этом "ПАОК" не пропустил ни одного гола. Сейчас "ПАОК" на 6 очков отстает от лидера чемпионата "Олимпиакоса".
Как сообщал УНН, в прошлом поединке Е.Шахов забил гол в ворота "Панатинаикоса".