Е.Шахов признан лучшим игроком ФК "ПАОК" в марте

За украинца отдали голоса 46,47 процентов респондентов.

Стоит отметить, что в последних четырех встречах чемпионата Греции Е.Шахов с партнерами одержал четыре победы. При этом "ПАОК" не пропустил ни одного гола. Сейчас "ПАОК" на 6 очков отстает от лидера чемпионата "Олимпиакоса".

Как сообщал УНН, в прошлом поединке Е.Шахов забил гол в ворота "Панатинаикоса".