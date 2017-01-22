Є.Селезньов допоміг "Карабюкспор" здобути перемогу в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Напапдник збірної України Євген Селезньов, допоміг "Карабюкспор" здобути перемогу в чемпіонаті Туреччини проти "Галатасарая", передає УНН з посиланням на сайт команди.
Українець забив перший гол за "Карабюкспор" на 31 хвилині матча, реалізувавши пенальті.
Завуважимо, перед реалізованим пенальті Є.Селезньов встиг заробити жовту картку.
Сам матч закінчився з рахунком 2:1 на користь команди українця.
Як повідомляв УНН, нападник “Шахтаря” Є.Селезньов також перейшов до стану “Карабюкспору”.