Е.Селезнев помог "Карабюкспору" одержать победу в чемпионате Турции

Украинец забил первый гол за "Карабюкспор" на 31 минуте матча, реализовав пенальти.

Отметим, перед реализованным пенальти Е.Селезнев успел заработать желтую карточку.

Сам матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды украинца.

Как сообщал УНН, нападающий "Шахтера" Е.Селезнев перешел в "Карабюкспор".