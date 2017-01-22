Е.Селезнев помог "Карабюкспору" одержать победу в чемпионате Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев помог "Карабюкспору" одержать победу в чемпионате Турции против "Галатасарая", передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Украинец забил первый гол за "Карабюкспор" на 31 минуте матча, реализовав пенальти.
Отметим, перед реализованным пенальти Е.Селезнев успел заработать желтую карточку.
Сам матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды украинца.
Как сообщал УНН, нападающий "Шахтера" Е.Селезнев перешел в "Карабюкспор".