Є райони, де по дві доби не мають світла, але енергетики роблять усе можливе - речник Одеської ОВА

Цитата

«Є житлові райони, а також деякі населені пункти, які не підключені, і люди по дві доби не мають електроенергії. Але енергетики роблять все можливе, щоб підключити всіх. Вчора не працював електротранспорт в Одесі. Сьогодні він пішов по всіх маршрутах. Але змушені знову призупинити діяльність електротранспорту в місті, тому що поки не вдається вийти на той режим, який би дозволяв повноцінно функціонувати електротранспорту. Є маршрутні таксі, автобуси», – повідомив Братчук в ефірі телемарафону.

Деталі

Також він додав, що попри перебої з електропостачання, “зернова угода” продовжує працювати. Наразі йде поступове збільшення обсягів експорту продовольства до рівня, який був у жовтні.

”Зернова угода” працює, це найголовніше. Більш детального говорити не буду, тому що там певні зміни відбуваються. І заходження суден відбувається, і перевірки, є Всесвітня продовольча програма з ООН. Всі три порти працюють, це найголовніше. І поступово, я сподіваюся, вийдуть на ті обсяги, які були у жовтні», – зазначив Братчук.

Нагадаємо

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що за один-два дні, як очікується, замість аварійних знову з'являться графіки відключення електроенергії.