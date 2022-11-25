Есть районы, где по двое суток нет света, но энергетики делают все возможное - спикер Одесской ОВА

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«Есть жилые районы, а также некоторые населенные пункты, которые не подключены, и люди по двое суток не имеют электроэнергии. Но энергетики делают все возможное, чтобы подключить всех. Вчера не работал электротранспорт в Одессе. Сегодня он пошел по всем маршрутам. Но вынуждены снова приостановить деятельность электротранспорта в городе, потому что пока не удается выйти на тот режим, который позволял бы полноценно функционировать электротранспорту. Есть маршрутные такси, автобусы», – сообщил Братчук в эфире телемарафона.

Детали

Также он добавил, что, несмотря на перебои с электроснабжением, “зерновое соглашение” продолжает работать. В настоящее время идет постепенное увеличение объемов экспорта продовольствия до уровня, который был в октябре.

”Зерновое соглашение” работает, это самое главное. Более подробно говорить не буду, потому что там определенные изменения происходят. И захождение судов происходит, и проверки, есть Всемирная продовольственная программа с ООН. Все три порта работают, это самое главное. И постепенно, я надеюсь, выйдут на те объемы, которые были в октябре», – отметил Братчук.

Напомним

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что за один-два дня, как ожидается, вместо аварийных снова появятся графики отключения электроэнергии.