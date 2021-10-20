Є проблемні точки, але без пристрастей: УІНП про вирішення історичних питань з Угорщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україна та Угорщина мають певні суперечності в історичних питаннях, але їх масштаб і рівень складності поступається в порівнянні з розбіжностями, які наша країна має з Польщею в аналогічних питаннях. Про це УНН розповів голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.
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“З Угорщиною, Румунією є свої нюанси щодо місць поховань, місць пам’яті жертв воєн та політичних репресій. Але, це не той масштаб і не ті складності, як з польською стороною — і Слава Богу”, — зазначив співрозмовник УНН.
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“Звісно, є проблемні точки, і те що вони не є предметом загальної суспільної уваги — можливо навіть краще для вирішення у конструктивному плані. Бо ми бачимо по мовним питанням, які там є пристрасті”, — сказав Дробович.
Деталі
Очільник УІНП наголосив, що інститут сподівається на конструктивне вирішення таких суперечок із будь-якими сусідами.
Додамо
Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Угорщина з вересня 2017 року ветує рішення в НАТО, що стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.
Це відбувається на знак протесту проти раніше ухваленого українського закону “Про освіту”, який передбачає, серед іншого, ширше впровадження української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.
Будапешт вважає, що він обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, що живуть на Закарпатті.
Угорщина навіть звернулась до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон — і не вперше.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією.
Водночас, з його слів, Україна готова рухатись вперед по освітньому напрямку та напрямку захисту прав національних меншин у діалозі з Угорщиною.