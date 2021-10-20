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Есть проблемные точки, но без страстей: УИНП о решении исторических вопросов с Венгрией

Киев • УНН

 • 19415 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украина и Венгрия имеют определенные противоречия в исторических вопросах, но их масштаб и уровень сложности уступают по сравнению с разногласиями, которые имеет наша страна с Польшей в аналогичных вопросах. Об этом УНН рассказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Есть проблемные точки, но без страстей: УИНП о решении исторических вопросов с Венгрией

Цитата

"С Венгрией, Румынией есть свои нюансы относительно мест захоронений, мест памяти жертв войн и политических репрессий. Но, это не тот масштаб и не те сложности, как с польской стороной - и Слава Богу", - отметил собеседник УНН.

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"Конечно, есть проблемные точки, и то, что они не являются предметом всеобщего общественного внимания - возможно даже лучше для решения в конструктивном плане. Потому что мы видим по языковым вопросам, там есть страсти", - сказал Дробович.

Детали

Глава УИНП отметил, что институт надеется на конструктивное решение таких споров с любыми соседями.

Добавим

Отношения Украины и Венгрии в течение последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне.

Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона "Об образовании", который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.

Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тыс. украинских венгров, живущих в Закарпатье.

Венгрия даже обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион - и не раз.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров в Закарпатье спекуляцией.

В то же время, по его словам, Украина готова двигаться вперед по образовательному направлению и направлению защиты прав национальных меньшинств в диалоге с Венгрией.

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