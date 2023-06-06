Є перебої в роботі банкоматів та торгових терміналів: у ПриватБанку повідомили про збої
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Низка сервісів ПриватБанку працює з перебоями, передає УНН із посиланням на повідомлення банку.
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"... нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали", - йдеться у повідомленні.
У банку додали, що всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи - для цього потрібно трохи часу.
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