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Є перебої в роботі банкоматів та торгових терміналів: у ПриватБанку повідомили про збої

Київ • УНН

 • 663459 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Низка сервісів ПриватБанку працює з перебоями, передає УНН із посиланням на повідомлення банку.

Є перебої в роботі банкоматів та торгових терміналів: у ПриватБанку повідомили про збої

Цитата

"... нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали", - йдеться у повідомленні.

У банку додали, що всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи - для цього потрібно трохи часу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ роз'яснив нашумілий лист про нібито "збір даних про всі платежі": про фізичних осіб не йдеться

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