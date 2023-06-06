Есть перебои в работе банкоматов и торговых терминалов: в ПриватБанке сообщили о сбоях

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"... нам известно о перебоях и задержках в работе сервисов банка, в частности Приват24, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы", - говорится в сообщении.

В банке добавили, что все привлеченные IT-специалисты работают над быстрым восстановлением стабильной работы - для этого нужно немного времени.

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