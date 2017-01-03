Є.Нищук заявив про готовність виїхати до Чехії для переправлення праху О.Олеся до України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр культури України Євген Нищук повідомив, що готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати переправлення праху відомого українського письменника Олександра Олеся до України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Роблю все можливе для того, щоб Олександра Олеся було перепоховано із честю і шаною. Зараз ситуація залежить від волі нащадків поета та від наших дипломатів. Але я переконаний, що вічний спочинок наш видатний поет має знайти в Україні. Готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати повернення праху Олександра Олеся на Батьківщину", - повідомив Є.Нищук.
Як повідомляв УНН, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.