Є.Нищук заявив про готовність виїхати до Чехії для переправлення праху О.Олеся до України

"Роблю все можливе для того, щоб Олександра Олеся було перепоховано із честю і шаною. Зараз ситуація залежить від волі нащадків поета та від наших дипломатів. Але я переконаний, що вічний спочинок наш видатний поет має знайти в Україні. Готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати повернення праху Олександра Олеся на Батьківщину", - повідомив Є.Нищук.

Як повідомляв УНН, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.