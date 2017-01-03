Е.Нищук заявил о готовности выехать в Чехию для переправки праха А.Олеся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать переправку праха известного украинского писателя Александра Олеся в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Делаю все возможное для того, чтобы Александра Олеся перезахоронили с честью и почетом. Сейчас ситуация зависит от воли потомков поэта и от наших дипломатов. Но я убежден, что вечный покой наш выдающийся поэт должен найти в Украине. Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать возвращение праха Александра Олеся на Родину", - сообщил Е.Нищук.
Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.