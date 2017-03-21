Є.Коноплянка: зараз я просто футбольний фанат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Вінгер збірної України Євген Коноплянка прокоментував ситуацію з втратою ігрової практики в німецькому "Шальке", повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
“Напевно, зараз я просто футбольний фанат. Я не можу пояснити, чому не виходжу на поле (в іграх за „Шальке“ — ред.). Я ставлю питання керівництву, а вони кажуть, що всім задоволені. Крім, мабуть, мене. Тому що я цією ситуацією не надто задоволений”, — зазначив футболіст.
Також гравець збірної налаштований на рішучі кроки у випадку продовження не потрапляння в заявку на майбутні поєдинки “Шальке”.
“Я прошу: скажіть мені в обличчя, які у мене недоліки, над чим мені працювати? Може, це через те, що я на тренуванні жодного разу м’яч не втрачаю? Важко, коли забирають твоя улюблену справу, і без цього нелегко жити. Якщо найближчим часом така ситуація триватиме, потрібно буде серйозно розмовляти. Але не хочеться зараз про сумне, я в збірній і дуже щасливий”, — додав екс-футболіст “Дніпра”.
Зазначимо, що в останніх чотирьох матчах Є.Коноплянка не потрапляв навіть у заявку “Шальке”.
Як повідомляв УНН, фани “Шальке” закликали тренерський штаб повернути Є.Коноплянку на футбольне поле.