Е.Коноплянка: сейчас я просто футбольный фанат

"Наверное, сейчас я просто футбольный фанат. Я не могу объяснить, почему не выхожу на поле (в играх за "Шальке" - ред.). Я задаю вопрос руководству, а они говорят, что всем довольны. Кроме, пожалуй, меня. Потому что я этой ситуацией не слишком доволен", - отметил футболист.

Также игрок сборной настроен на решительные шаги в случае продолжения непопадания в заявку на будущие поединки "Шальке".

"Я прошу скажите мне в лицо, какие у меня недостатки, над чем мне работать? Может, это из-за того, что я на тренировке ни разу мяч не теряю? Трудно, когда забирают твое любимое дело, и без этого нелегко жить. Если в ближайшее время такая ситуация будет продолжаться, нужно будет серьезно разговаривать. Но не хочется сейчас о грустном, я в сборной и очень счастлив", - добавил экс-футболист "Днепра".

Отметим, что в последних четырех матчах Е.Коноплянка не попадал даже в заявку "Шальке".

Как сообщал УНН, фаны "Шальке" призвали тренерский штаб вернуть Е.Коноплянку на футбольное поле.