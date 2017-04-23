Явка на президентських виборах у Франції перевищила 69%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Явка виборців на президентських виборах у Франції станом на 17:00 (18:00 за Києвом) становить 69,42 %. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни, передає УНН.
За повідомлення МВС, станом на 17.00 явка виборців склала 69,42%.
Також у відомстві зазначили, що в першому турі президентських виборів 2012 року явка становила 70,59% виборців, а в 2007 - 73,87%.
Нагадаємо, 23 квітня у Франції через підозріле авто евакуювали людей з виборчої дільниці.
Як повідомляв УНН, у Франції стартував перший тур президентських виборів.