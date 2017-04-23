Явка на президентських виборах у Франції перевищила 69%

За повідомлення МВС, станом на 17.00 явка виборців склала 69,42%.

Також у відомстві зазначили, що в першому турі президентських виборів 2012 року явка становила 70,59% виборців, а в 2007 - 73,87%.

Нагадаємо, 23 квітня у Франції через підозріле авто евакуювали людей з виборчої дільниці.

Як повідомляв УНН, у Франції стартував перший тур президентських виборів.