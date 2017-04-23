Явка на президентских выборах во Франции превысила 69%

За сообщение МВД, по состоянию на 17.00 явка избирателей составила 69,42%.

Также в ведомстве отметили, что в первом туре президентских выборов 2012 года явка составила 70,59% избирателей, а в 2007 - 73,87%.

Напомним, 23 апреля во Франции из-за подозрительное авто эвакуировали людей из избирательного участка.

Как сообщал УНН, во Франции стартовал первый тур президентских выборов .