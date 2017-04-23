Явка на президентских выборах во Франции превысила 69%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Явка избирателей на президентских выборах во Франции состоянию на 17:00 (18:00 по Киеву) составляет 69,42%. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны, передает УНН.
За сообщение МВД, по состоянию на 17.00 явка избирателей составила 69,42%.
Также в ведомстве отметили, что в первом туре президентских выборов 2012 года явка составила 70,59% избирателей, а в 2007 - 73,87%.
Напомним, 23 апреля во Франции из-за подозрительное авто эвакуировали людей из избирательного участка.
Как сообщал УНН, во Франции стартовал первый тур президентских выборов .