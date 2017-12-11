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Яценюк розповів, що у 2014 році йому двічі дзвонив Медведєв

Яценюк розповів, що у 2014 році йому двічі дзвонив Медведєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів, що у 2014 році, після введення російських військ у Крим, йому двічі дзвонив прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв. Про це він сьогодні сказав в Оболонському районному суді Києва як свідок у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

“У мене було дві розмови з прем’єр-міністром Росії Медведєвим. Під час першої розмови я йому сказав: “Ви повинні невідкладно повернути свої війська в бараки в зони постійної дислокації. Ви повинні припинити порушення міжнародного права. Якщо є будь-які питання, які стосуються наших двосторонніх стосунків, ми їх готові дискутувати. Але незаконна анексія і напад на Україну, це те, що порушує міжнародне право і це те, що підпиває наші двосторонні домовленості”, — сказав Яценюк.

Під час другої розмови з Медведєвим, за словами екс-прем’єра, він йому сказав: “Ви своїх подонків заберіть з України, а далі ми з вами будемо говорити про соціально-економічні аспекти”. Яценюк уточнив, що другий дзвінок був дивним, оскільки стосувався розвитку економічних відносин між Україною та РФ.

Він додав, що обидва рази ініціатором дзвінків був прем’єр РФ Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, суд розпочав допит Яценюка у справі про держзраду Януковича.

Як повідомляв УНН, 11 грудня у суді у справі про держзраду Януковича також очікується міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Українські Національні Новини

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