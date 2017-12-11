Яценюк рассказал, что в 2014 году ему дважды звонил Медведев

"У меня было два разговора с премьер-министром России Медведевым. Во время первого разговора я ему сказал: "Вы должны безотлагательно вернуть свои войска в бараки в зоны постоянной дислокации. Вы должны прекратить нарушение международного права. Если есть какие-либо вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мы их готовы дискутировать. Но незаконная аннексия и нападение на Украине, это то, что нарушает международное право и это то, что пидпивае наши двусторонние договоренности", - сказал Яценюк.

Во время второй беседы с Медведевым, по словам экс-премьера, он ему сказал: "Вы своих подонков уберите из Украины, а дальше мы с вами будем говорить о социально-экономические аспекты".

Яценюк уточнил, что второй звонок был странным, поскольку касался развития экономических отношений между Украиной и РФ.

Он добавил, что оба раза инициатором звонков был премьер РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, суд начал допрос Яценюка по делу о госизмене Януковича.

Как сообщал УНН, 11 декабря в суде по делу о госизмене Януковича также ожидается министр внутренних дел Арсен Аваков.