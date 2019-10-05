Ястремська стала першою українською тенісисткою-фіналісткою турніру WTA "Premier Mandatory"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Одеситка Даяна Ястремська з латвійкою Оленою Остапенко вийшли у фінальний матч турніру категорії "Прем’єр Мандаторі" у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на "Тенісний портал України".
У півфінальному матчі латвійсько-український дует Остапенко/Ястремська переграв сестер Кароліну і Крістину Плішкову з Чехії – 4:6, 6:4, 10:6.
Доля зустрічі вирішилася на першому ж матчболі завдяки відеоповтору. Суддя зафіксував аут на прийомі у Олени Остапенко, проте дівчата скористалися "Челленджем", і як виявилося мали рацію: м'яч зачепив лінію.
Примітно, що Ястремська та Остапенко сумарно тричі за останні 10 днів обіграли Кароліну Плішкову. Кожна з них виграла у неї в одиночному розряді в Ухані і Пекіні відповідно, і тепер, об'єднавшись дівчата обіграли Кароліну разом з її сестрою в парному розряді.
Відзначимо, що вперше українка зіграє у фіналі турніру категорії WTA "Premier Mandatory" як в парному, так і в одиночному розряді. Сестри Бондаренко вигравали Відкритий чемпіонат Австралії, але ніхто з українських тенісисток жодного разу не грав у фіналі одного з чотирьох головних турнірів WTA, наступних за престижністю за Шолом: Індіан-Веллс, Маямі, Мадрида або Пекіна.
Зауважимо, за підсумками турніру Даяна вперше в кар'єрі увійде в топ-100 парного рейтингу, ставши третьою ракеткою України.