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Ястремська стала першою українською тенісисткою-фіналісткою турніру WTA "Premier Mandatory"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Одеситка Даяна Ястремська з латвійкою Оленою Остапенко вийшли у фінальний матч турніру категорії "Прем’єр Мандаторі" у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на "Тенісний портал України".

Ястремська стала першою українською тенісисткою-фіналісткою турніру WTA "Premier Mandatory"

У півфінальному матчі латвійсько-український дует Остапенко/Ястремська переграв сестер Кароліну і Крістину Плішкову з Чехії – 4:6, 6:4, 10:6.

Доля зустрічі вирішилася на першому ж матчболі завдяки відеоповтору. Суддя зафіксував аут на прийомі у Олени Остапенко, проте дівчата скористалися "Челленджем", і як виявилося мали рацію: м'яч зачепив лінію.

Примітно, що Ястремська та Остапенко сумарно тричі за останні 10 днів обіграли Кароліну Плішкову. Кожна з них виграла у неї в одиночному розряді в Ухані і Пекіні відповідно, і тепер, об'єднавшись дівчата обіграли Кароліну разом з її сестрою в парному розряді.

Відзначимо, що вперше українка зіграє у фіналі турніру категорії WTA "Premier Mandatory" як в парному, так і в одиночному розряді. Сестри Бондаренко вигравали Відкритий чемпіонат Австралії, але ніхто з українських тенісисток жодного разу не грав у фіналі одного з чотирьох головних турнірів WTA, наступних за престижністю за Шолом: Індіан-Веллс, Маямі, Мадрида або Пекіна.

Зауважимо, за підсумками турніру Даяна вперше в кар'єрі увійде в топ-100 парного рейтингу, ставши третьою ракеткою України.

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