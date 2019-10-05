Ястремская стала первой украинской теннисисткой-финалисткой турнира WTA "Premier Mandatory"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Одесситка Даяна Ястремская с латвийкой Еленой Остапенко вышли в финальный матч турнира категории “Премьер мандатор” в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на “Теннисный портал Украины”.
В полуфинальном матче латвийско-украинский дуэт Остапенко/Ястремская переиграл сестер Каролину и Кристину Плишковых из Чехии - 4:6, 6:4, 10:6.
Судьба встречи решилась на первом же матчболе благодаря видеоповтору. Судья зафиксировал аут на приеме у Елены Остапенко, однако девушки воспользовались "челленджем", и как оказалось были правы: мяч задел линию.
Примечательно, что Ястремская и Остапенко суммарно три раза за последние 10 дней обыграли Плишковых. Каждая из них выиграла у нее в одиночном разряде в Ухане и Пекине соответственно, и теперь, объединившись девушки обыграли Каролину вместе с ее сестрой в парном разряде.
Отметим, что впервые украинка сыграет в финале турнира категории WTA "Premier Mandatory" как в парном, так и в одиночном разряде. Сестры Бондаренко выигрывали Открытый чемпионат Австралии, но никто из украинских теннисисток ни разу не играл в финале одного из четырех главных турниров WTA, следующих по значимости по Шолом: Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид или Пекина.
Заметим, по итогам турнира Даяна впервые в карьере войдет в топ-100 парного рейтинга, став третьей ракеткой Украины.