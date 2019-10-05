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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ястремская стала первой украинской теннисисткой-финалисткой турнира WTA "Premier Mandatory"

Киев • УНН

 • 10514 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Одесситка Даяна Ястремская с латвийкой Еленой Остапенко вышли в финальный матч турнира категории “Премьер мандатор” в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на “Теннисный портал Украины”.

Ястремская стала первой украинской теннисисткой-финалисткой турнира WTA "Premier Mandatory"

В полуфинальном матче латвийско-украинский дуэт Остапенко/Ястремская переиграл сестер Каролину и Кристину Плишковых из Чехии - 4:6, 6:4, 10:6.

Судьба встречи решилась на первом же матчболе благодаря видеоповтору. Судья зафиксировал аут на приеме у Елены Остапенко, однако девушки воспользовались "челленджем", и как оказалось были правы: мяч задел линию.

Примечательно, что Ястремская и Остапенко суммарно три раза за последние 10 дней обыграли Плишковых. Каждая из них выиграла у нее в одиночном разряде в Ухане и Пекине соответственно, и теперь, объединившись девушки обыграли Каролину вместе с ее сестрой в парном разряде.

Отметим, что впервые украинка сыграет в финале турнира категории WTA "Premier Mandatory" как в парном, так и в одиночном разряде. Сестры Бондаренко выигрывали Открытый чемпионат Австралии, но никто из украинских теннисисток ни разу не играл в финале одного из четырех главных турниров WTA, следующих по значимости по Шолом: Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид или Пекина.

Заметим, по итогам турнира Даяна впервые в карьере войдет в топ-100 парного рейтинга, став третьей ракеткой Украины.

Украинские Национальные Новости

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