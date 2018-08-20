Ястремьска перемогла четверту тенісистку з топ-100 на турнірі в США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Змагання WTA Premier продовжилися поєдинками першого кола основної сітки в одному з яких 18-річна Даяна Ястремьска зустрілася із американкою Даніель Коллінс, яка займає 36 рядок у світовому табелі про рангу, передає кореспондент УНН.
У першому сеті одеситка буквально здивувала записну фаворитку матчу та записала його до свого активу, не дав Коллінс виграти бодай гейм — 6:0.
Тільки у дебюті наступної партії американка виграла перший гейм у грі, проте одразу програла свою подачу — 1:1. Після непоступливої боротьби одеситка зуміла здійснити брейк під кінець партії та записати і її в актив — 6:3.
Примітно, що це вже четверта поспіль перемога на турнірі і всі були здобуті над учасницями з топ-100 рейтингу, а крайні дві — над тенісистками з топ-50.
Додамо також, у другому колі 18-річну тенісистку очікує матч із 5-ю сіяною, 9-ю ракеткою світу Юлією Гьоргес з Німеччини.