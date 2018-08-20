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Ястремская победила четвертую теннисистку из топ-100 на турнире в США

Киев • УНН

 • 8562 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Соревнования WTA Premier продолжились поединками первого круга основной сетки в одном из которых 18-летняя Даяна Ястремская встретилась с американкой Даниэль Коллинс, которая занимает 36 строчку в мировой табели о рангах, передает корреспондент УНН.

Ястремская победила четвертую теннисистку из топ-100 на турнире в США

В первом сете одесситка буквально удивила записную фаворитку матча и записала его в свой актив, не дал Коллинс выиграть хотя бы гейм — 6:0.

Только в дебюте следующей партии американка выиграла первый гейм в игре, однако сразу проиграла свою подачу — 1:1. После неуступчивой борьбы одесситка сумела осуществить брейк под конец партии и записать и ее в актив — 6:3.

Примечательно, что это уже четвертая подряд победа на турнире и все были одержаны над участницами из топ-100 рейтинга, а крайние две — над теннисистками из топ-50.

Добавим также, во втором круге 18-летнюю теннисистку ожидает матч с 5-й сеяной, 9-й ракеткой мира Юлией Гёргес из Германии.

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