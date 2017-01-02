Яскравий новорічний парад відбувся в Лондоні

ukru
04:30 • 8171 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 46750 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 102457 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127693 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133802 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 230554 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169675 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189582 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172861 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165018 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.5 м/с
80 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

28 березня, 19:38 • 19468 перегляди
Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

28 березня, 19:51 • 23048 перегляди
Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

28 березня, 19:59 • 25990 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

28 березня, 20:16 • 18321 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 23743 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 230554 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353222 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370259 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286440 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55695 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72834 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84675 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168630 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171204 перегляди
Актуальне
Яскравий новорічний парад відбувся в Лондоні

Яскравий новорічний парад відбувся в Лондоні

Київ • УНН

 • 11752 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Лондоні відбувся знаменитий новорічний парад, в якому взяли участь більше восьми з половиною тисяч танцюристів, акробатів і музикантів з 20 країн світу. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.

Тема параду 2017 року року — кінематограф, а його назва — “Світло, камера, мотор!”

Парад пройшов від станції Грін парк до Парламентської площі.

У параді брали участь троє невиліковно хворих підлітка з хоспісу Св. Христофора, яких супроводжували дві карети швидкої допомоги.

Парад проводився вже в 31-й раз.

Його заснували Боб Бон і його дружина, коли зрозуміли, що їм нікуди піти з дітьми 1 січня — адже більшість музеїв, кінотеатрів і ресторанів в цей день закриті для відвідування.

Нагадаємо, країни Європи та Близького Сходу по-різному зустрічали Новий рік. У столиці Великої Британії Лондонське Око було освітлене барвистими феєрверками, коли Біґ-Бен пробив північ. Милуватися видовищем прийшли більше мільйона британців та іноземних туристів. На святкуваннях у Лондоні віддали шану зіркам, яких не стало у році, що минув, — Девіду Бові, Принсу та іншим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуМультимедіа
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,069.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,894.71