Яскравий новорічний парад відбувся в Лондоні

Тема параду 2017 року року — кінематограф, а його назва — “Світло, камера, мотор!”

Парад пройшов від станції Грін парк до Парламентської площі.

У параді брали участь троє невиліковно хворих підлітка з хоспісу Св. Христофора, яких супроводжували дві карети швидкої допомоги.

Парад проводився вже в 31-й раз.

Його заснували Боб Бон і його дружина, коли зрозуміли, що їм нікуди піти з дітьми 1 січня — адже більшість музеїв, кінотеатрів і ресторанів в цей день закриті для відвідування.

Нагадаємо, країни Європи та Близького Сходу по-різному зустрічали Новий рік. У столиці Великої Британії Лондонське Око було освітлене барвистими феєрверками, коли Біґ-Бен пробив північ. Милуватися видовищем прийшли більше мільйона британців та іноземних туристів. На святкуваннях у Лондоні віддали шану зіркам, яких не стало у році, що минув, — Девіду Бові, Принсу та іншим.