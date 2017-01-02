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Яркий новогодний парад состоялся в Лондоне

Яркий новогодний парад состоялся в Лондоне

Киев • УНН

 • 11751 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Лондоне состоялся знаменитый новогодний парад, в котором приняли участие более восьми с половиной тысяч танцоров, акробатов и музыкантов из 20 стран мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Тема парада 2017 года - кинематограф, а его название - "Свет, камера, мотор!"

Парад прошел от станции Грин парк до Парламентской площади.

В параде участвовали трое неизлечимо больных подростка из хосписа Св. Христофора, которых сопровождали две кареты скорой помощи.

Парад проводился уже в 31-й раз.

Его основали Боб Бон и его жена, когда поняли, что им некуда пойти с детьми 1 января - ведь большинство музеев, кинотеатров и ресторанов в этот день закрыты для посещения.

Напомним, страны Европы и Ближнего Востока по-разному встречали Новый год. В столице Великобритании Лондонский Глаз был освещен яркими фейерверками, когда Биг-Бен пробил полночь. Любоваться зрелищем пришли более миллиона британцев и иностранных туристов. На торжествах в Лондоне почтили звездм, которых не стало в минувшем году, - Дэвида Боуи, Принса и других.

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