Яскраві миттєвості київського “Динамо” у 2016 році

У 2016 році “Динамо” невдало розпочало рік у Єврокубках, в рамках 1/8 фіналу кияни поступилися “Манчестер Сіті”.

Проте у травні, “Динамо” вдруге поспіль стали чемпіонами України та також вибороли Суперкубок України.

Футболіст збірної Австрії та київського “Динамо” Александар Драгович змінив клубну прописку.

Також 2016 рік запам’ятався невдалим виступом “Динамо” в Лізі Чемпіонів.

Як повідомляв УНН, “Динамо” привітало вболівальників з Новим роком.