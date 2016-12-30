Яскраві миттєвості київського “Динамо” у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Київське “Динамо” у 2016 році: чемпіон України, володар СуперКубку та інші миттєвості у 2016 році, передає УНН з посиланням на прес-службу киян.
У 2016 році “Динамо” невдало розпочало рік у Єврокубках, в рамках 1/8 фіналу кияни поступилися “Манчестер Сіті”.
Проте у травні, “Динамо” вдруге поспіль стали чемпіонами України та також вибороли Суперкубок України.
Футболіст збірної Австрії та київського “Динамо” Александар Драгович змінив клубну прописку.
Також 2016 рік запам’ятався невдалим виступом “Динамо” в Лізі Чемпіонів.
Як повідомляв УНН, “Динамо” привітало вболівальників з Новим роком.