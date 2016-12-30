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Яркие мгновения киевского "Динамо" в 2016 году

Яркие мгновения киевского "Динамо" в 2016 году

Киев • УНН

 • 10695 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Киевское "Динамо" в 2016 году: чемпион Украины, обладатель Суперкубка, а также другие мгновения уходящего года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

В 2016 году "Динамо" неудачно начало год в Еврокубках, в рамках 1/8 финала киевляне уступили "Манчестер Сити".

Однако в мае, "Динамо" во второй раз подряд стало чемпионом Украины и завоевало Суперкубок Украины.

Футболист сборной Австрии и киевского "Динамо" А.Драгович сменил клубную прописку.

Также 2016 год запомнился неудачным выступлением "Динамо" в Лиге Чемпионов.

Как сообщал УНН, "Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом.

Украинские Национальные Новости

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