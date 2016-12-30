Яркие мгновения киевского "Динамо" в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Киевское "Динамо" в 2016 году: чемпион Украины, обладатель Суперкубка, а также другие мгновения уходящего года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
В 2016 году "Динамо" неудачно начало год в Еврокубках, в рамках 1/8 финала киевляне уступили "Манчестер Сити".
Однако в мае, "Динамо" во второй раз подряд стало чемпионом Украины и завоевало Суперкубок Украины.
Футболист сборной Австрии и киевского "Динамо" А.Драгович сменил клубную прописку.
Также 2016 год запомнился неудачным выступлением "Динамо" в Лиге Чемпионов.
Как сообщал УНН, "Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом.