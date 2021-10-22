Ясько заявила, що Саакашвілі можуть перевести в тюремну лікарню, якій "вони не довіряють"

Цитата

“Сьогодні 22 день його голодування і я бачу вже досить велику різницю в його фізичному стані. Він морально тримається дуже добре, але по всім фізіологічним ознакам ми розуміємо, що це питання днів, коли потрібна серйозна госпіталізація. Його зараз постійно відвідують лікарі, пускають його особистого лікаря. Йде розмова про переведення його в лікарню. Грузинська влада можливо буде пропонувати лише тюремну лікарню, якій ми не всі довіряємо”, — розповіла Ясько.

Доповнення

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомляв, що Міхеїл Саакашвілі погодився на госпіталізацію, але не планує припиняти голодування.

Контекст

Саакашвілі, затриманий в Грузії 1 жовтня, відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув’язненого. У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров’я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму — учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих невдовзі після поміщення Саакашвілі до в’язниці. Був складений новий план досліджень.

Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.