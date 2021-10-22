Ясько заявила, что Саакашвили могут перевести в тюремную больницу, которой "они не доверяют"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого задержали в Грузии возможно переведут в тюремную больницу, которой Саакашвили и его окружение не доверяет. Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов нардеп от “Слуги народа” Елизаветы Ясько, передает корреспондент УНН.
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“Сегодня 22 день его голодовки и я вижу уже достаточно большую разницу в его физическом состоянии. Он морально держится очень хорошо, но по всем физиологическим признакам мы понимаем, что это вопрос дней, когда нужна серьезная госпитализация. Его сейчас постоянно посещают врачи, пускают его личного врача. Идет разговор о переводе его в больницу. Грузинские власти можно будет предлагать только тюремную больницу, которой мы не все доверяем”, — рассказала Ясько.
Дополнение
Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщал, что Михаил Саакашвили согласился на госпитализацию, но не планирует прекращать голодовку.
Контекст
Саакашвили, задержан в Грузии 1 октября отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ министерство здравоохранения страны созвало группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.
15 октября, по сообщениям, состоялось первое заседание консилиума — участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований.
Кроме Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.