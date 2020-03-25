Ярославський: замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЛР через офіс Джека Ма

КИЇВ. 25 березня. УНН. Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський закупить для України замість експрес-тестів на коронавірус ще партію ПЛР-тестів через свого друга Джека Ма. На це піде близько половини з 2 млн доларів, виділених їм на боротьбу з епідемією. Про це повідомляє пресслужба DCH, пише УНН.