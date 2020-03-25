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Ярославский: вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма

Ярославский: вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма

Киев  •  УНН

 • 12752 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский закупит для Украины вместо экспресс-тестов на коронавирус еще партию ПЦР-тестов через своего друга Джека Ма. На это пойдет порядка половины из 2 млн долларов, выделенных им на борьбу с эпидемией. Об этом сообщает пресс-служба DCH, пишет УНН.

“ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался и которые в понедельник привезли из Китая, — на сегодня самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар, который мы получаем из надежного проверенного источника благодаря неоценимой помощи Джека Ма. Такой уникальной возможностью пренебрегать нельзя. Поэтому мы совместно с Офисом Президента покупаем и везем в Украину еще 100 тыс. тестовых систем ПЦР”, — пояснил бизнесмен.

Ярославский подчеркнул, что это именно такой тип тестов для диагностики коронавируса, который, по мнению медицинских экспертов, нужен сейчас, чтобы замедлить расползание эпидемии по стране.

Как известно, Александр Ярославский после совещания в ОП 16 марта первоначально выделил 2 млн долларов на закупку экспресс-тестов.

Напомним, что вчера в Украину по линии Ярославского-Джека Ма прибыла первая партия ПЦР-тестов, обеспечивающих максимально высокую возможную точность выявления коронавирус.

По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген.

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