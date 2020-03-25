Ярославский: вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма

КИЕВ. 25 марта. УНН. Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский закупит для Украины вместо экспресс-тестов на коронавирус еще партию ПЦР-тестов через своего друга Джека Ма. На это пойдет порядка половины из 2 млн долларов, выделенных им на борьбу с эпидемией. Об этом сообщает пресс-служба DCH, пишет УНН.