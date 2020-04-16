Ярославський везе до Харкова обладнання на 15 млн грн для центру вірусології в "Екополісі ХТЗ"

“Майбутній всеукраїнський центр вірусології в Харкові на базі „Екополісу ХТЗ“ починає набувати матеріальну форму. Ми тільки що поговорили з Олександром Ярославським, і він сказав, що зараз в Києві вже відвантажують зі складу першу партію лабораторного обладнання на 15 млн. грн. Це техніка одного з провідних американських виробників ThermoFisher Scientific, світового лідера в області біотехнологій. Сьогодні-завтра до Харкова прибуде лабораторний комплекс, який має одночасно і практичне (діагностичне) призначення і наукове. Тобто дозволяє не просто встановлювати, хворий пацієнт, а й отримувати безцінні дані для розробки подальшого лікування з урахуванням унікальних генетичних особливостей як патогена, так і людини. Плюс проводити наукові дослідження для ефективної боротьби з усіма типами коронавірусів, а також зі збудниками інших інфекційних захворювань. Це обладнання останнього покоління, яке буде використано з метою цілеспрямованої боротьби з інфекційним захворюваннями вперше в Україні. І це те ядро, навколо якого ми створимо вірусологічний центр світового рівня — Експертно лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту. Інтелектуальне лідерство Харкова в дії!”, — написав у своєму пості харківський градоначальник.

У DCH Ярославського розповіли, що “Експертна лабораторно-діагностичний центр” завтра отримає обладнання, яке дозволяє ефективно працювати з швидко мутуючими (що мають високу генетичну мінливість) вірусами. Технологія дослідження всього геному коронавірусу дозволить робити прогнози по нових спалахах епідемії та процесу її подальшого поширення, а також розробляти лікарські препарати спрямованої дії. Завдяки використанню набору високоспецифічних універсальних праймерів для коронавірусу COVID-19 в поєднанні з високоточним майстер-міксом усі геномні ділянки ампліфікують і секвенують менш ніж за добу. Постачальник лабораторного комплексу — компанія ThermoFisher Scientific — спеціалізується на виготовленні наукових приладів, реактивів та витратних матеріалів, а також програмного забезпечення і послуг для охорони здоров’я, науки, академічних лабораторій в урядовому і промисловому секторі США, в тому числі для біотехнологічних і фармацевтичних досліджень.

Як повідомлялося раніше, “Експертно лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту” в діловій інноваційній екосистемі Екополіс ХТЗ займеться дослідженнями для розробки вакцин проти коронавірусу, а згодом стане провідним українським центром у сфері медичних розробок і технологій. Центр вірусології буде створений на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, що є промисловим якорем майбутнього технопарку. Команда співробітників “Експертного лабораторно-діагностичного центру інфекційних хвороб та санітарного захисту” буде сформована з провідних українських вірусологів, яким в Харкові будуть забезпечені всі умови для продуктивної роботи.

Нагадаємо, що “Екополіс ХТЗ” — інноваційна ділова екосистема на основі виробничих площ Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопменту території підприємства на вільних площах буде сформована багатофункціональна бізнес-система, що включає різні напрямки і кластери: індустріальний парк, IT-кластер, логістичний, торговий, дослідний, освітній і медичний кластери. Прогнозований обсяг інвестицій в проект складе близько 1 млрд доларів, що дасть Харкову більше 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць.